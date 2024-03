Roma | gli scaglia una bottiglia alla finestra e lo minaccia | manette per un 52enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024- Nelle scorse settimane, gli agenti della Polizia di Stato del VIII Distretto Tor Carbone a seguito di una complessa attività di indagine coordinata dProcura della repubblica dihanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino italiano di 52 anni, gravemente indiziato di tentata estorsione, evasione e minacce aggravate. Gli agenti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Caboto per una segnalazione di un’aggressione ai danni di un uomo presso la propria abitazione. I poliziotti, giunti sul luogo della segnalazione, hanno riscontrato la presenza della vittima, ovvero un uomo di 54 anni di origine romena, in compagnia della convivente. L’uomo ha dichiarato agli operanti di conoscere il suo aggressore, poiché lo aveva già denunciato in passato per i ...