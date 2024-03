Roma | ‘Dammi 1 500 euro’ | minaccia e ricatta il nuovo compagno dell’ex

(Di martedì 12 marzo 2024) In carcere è finito un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per altri fatti di droga, che è stato arrestato su richiesta del pubblico ministero. Minacce e ricatti, arrestato 36enne – Ilcorrieredellacittà.com Prima si è dato alla fuga, ma dopo tre giorni di latitanza si è recato nel commissariato di Primavalle per consegnarsi agli agenti. Minacce e ricatti alfidanzata Un incontro casuale – un incidente nello specifico – culminato con delle minacce e una richiesta di soldi, quello avvenuto la scorsa settimana in un parcheggio di Primavalle, provincia capitolina. Protagonista un uomo di 36 anni, che è stato poi arrestato, e l’attualedella sua ex fidanzata, un giovane di 32 anni. I due avrebbero avuto un incidente d’auto. Quando il 36enne ha riconosciuto il giovane alla ...

