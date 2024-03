Rocca | È stato un anno di soddisfazioni ma anche di sfide complicate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) “Unfa si insediava la nostra Giunta. Èundimadi. Il 20 marzo presenteremo, qui in Regione, il primo bilancio di quel che abbiamo fatto e delle misure principali che caratterizzeril 2024. Non ci limiteremo a questo: porteremo questo Bilancio in ogni provincia del Lazio, territorio per territorio. #Lazio1”. Lo dice il presidente della Regione Lazio, Francesco(nella foto), in un video pubblicato su Fb. (Rac/ Dire)