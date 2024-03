Roberto D'Aversa squalificato per quattro giornate. Arriva la decisione del giudice

« dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa . Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per ... (thesocialpost)

Testata a Henry dopo Lecce-Verona: 4 giornate di squalifica a D'Aversa: È questa la sanzione del giudice sportivo della serie A per Roberto D’Aversa, il tecnico del Lecce che domenica aveva colpito con una testata il giocatore del Verona, Thomas Henry, ed è stato ...lagazzettadelmezzogiorno

Giudice Sportivo, 4 giornate di squalifica a D'Aversa. Una a Henry: Dopo il bruttissimo episodio nel finale di Lecce-Verona con la testata di Roberto D'Aversa a Thomas Henry, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo. L'ormai ex allenatore del Lecce ha infatti ...gianlucadimarzio

D'Aversa squalificato per 4 giornate dopo la testata a Henry. Un turno anche all'attaccante del Verona: Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per 4 giornate l'allenatore Roberto D'Aversa per la testata al volto rifilata all'attaccante del Verona Thomas Henry. D'Aversa ...leggo