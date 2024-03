(Di martedì 12 marzo 2024) Diventa realtà ilprogetto di partenariato tra Comune di Pontedera e, società che gestisce il servizioin città. Unracchiuso in tavole e documenti presentati alla fine di febbraio in Comune e che laguidata dal sindaco Matteo Franconi ha dichiarato essere "di interesse pubblico, fattibile e conveniente" dopo il viatecnico degli uffici. Unche adesso dovrà passare in Consiglio comunale per ciò che comporta le modifiche al Dup (documento unico di programmazione). Ma in cosa consiste nel dettaglio la proposta? In primis ci sono alcune variazioni su quelli che sono gli attuali stalli blu. Diventano a pagamento i 33 posti delo della Madonnina, unica zona franca rimasta in centro, e anche quelli ...

Un parcheggio in centro, forse lo stesso San Martino, uno al rione Adriatico, più sosta produttiva in centro e una piccola Rivoluzione della viabilità in entrata alla città attraverso la galleria ... (ilrestodelcarlino)

Riqualificazione urbana di San Giovanni : l’obiettivo del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il Giubileo. mercato di via Sannio a San Giovanni (credits Google Maps) – Ilcorrieredellacitta.comIn ... (ilcorrieredellacitta)

L?avvio del cantiere è fissato per il 2 gennaio 2026 : ancora due anni per la progettazione e l?affidamento dei lavori , con l?opera che dovrebbe vedere la luce per... (quotidianodipuglia)

Rivoluzione parcheggi. Ecco il maxi piano Siat. La giunta dà il via libera: Diventa realtà il maxi progetto di partenariato tra Comune di Pontedera e Siat, società che gestisce il servizio parcheggi in città. Un piano racchiuso in tavole e documenti presentati alla fine di fe ...msn

Bologna, Rivoluzione in via Riva Reno. "parcheggi che scompaiono: i residenti non arrivano a casa": Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare : "Ogni giorno ci chiamano persone anziane e famiglie. Un signore con una gamba ingessata mi ha chiesto come può fare. Ci sono problemi di ogni tipo" ...msn

parcheggi, Svolta Civica: "Il problema non è la revisione ma la mancanza di progettualità": Non si placa la disputa politica tra le minoranze e la giunta del sindaco Rapinese in tema di parcheggi, dopo la Rivoluzione voluta dal sindaco di Como. L'intervento in questo caso è quello di Svolta ...quicomo