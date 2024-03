Rivoluzione nell' educazione stradale | Drive the Future porta la digitalizzazione nelle Autoscuole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Le statistiche ministeriali basate sull'anno solare 2022 rivelano un dato incontestabile: la preparazione fornita dallea una percentuale di promossi del 65.05%, rispetto al 30.26% dei privatisti. Questo sottolinea l'imnza della formazione professionale, soprattutto quando potenziata con strumenti digitali. Ma come si può unire la tradizione della formazione con un mondo sempre più digitalizzato? Il progetto "the" di Sermetra Holding offre una risposta chiara a questa domanda, unendo il mondo digitale con l'esperienza pratica delle. Con "the", il Gruppo Sermetra Holding propone di incontrare gli studenti nel loro ambiente digitale preferito,ndoli poi a completare il ...