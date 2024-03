Rischio combine | Procura Figc apre inchiesta su patron Lecco Di Nunno

(Di martedì 12 marzo 2024) Ladella, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un’sulle dichiarazioni del presidente del, Paolo Leonardo Di, che dopo la sconfitta contro il Palermo aveva parlato di potenzialeda parte dei suoi giocatori, in virtù dell’ultimo posto della squadra lombarda, decisamente ormai a un passo dalla retrocessione diretta. Come apprende l’Ansa, ildi origini pugliesi sarà ascoltato nelle prossime ore dallafederale, per chiarire il senso delle sue parole. In particolare, il numero uno delaveva dichiarato a I Love Palermo Calcio: “Ancora oggi nel calcio si vendono e si truccano le partite, ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che ...

