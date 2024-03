Ripartire e rilanciare l' Abruzzo | Paragone sprona Marsilio dopo il bis storico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Domenica sul Tempo avevo dato il mio pronostico favorevole per Marco, pur sapendo che il bis sarebbe stato, quindi non alla portata di mano. Ci ho preso; non tanto perché avessi la sfera di cristallo quanto perché il clima che sentivo attorno al presidente uscente era di sostanziale fiducia. Ero rimasto, tra l'altro, sorpreso dalle critiche che sentivo muovere contro il campo largo per l'insistenza con cui sottolineavano l'andirivieni con Roma da parte del governatore. «Se uno bravo, che m'importa se la sera o il fine settimana va a dormire a casa sua», mi dicevano. «Anzi, così sa bene com'è messa la strada, di quanto ci vuole, è al corrente dei lavori. E può riferire ai ministri...». Gli abruzzesi sono testardamente pratici e sanno che se c'è un legame forte con il Palazzo non è affatto detto che questo legame sia un handicap, anzi. ...