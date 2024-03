Ripartenza in discesa Ondata di visitatori Le strutture sorridono | Segnali incoraggianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) I primi dati ufficiali dovrebbero essere resi noti la prossima settimana, e gli addetti ai lavori predicano prudenza. Le previsioni basate sui primi riscontri inducono tuttavia a un moderato ottimismo, a livello generale: c’è la possibilità che lericettive del territorio facciano registrare il tutto esaurito, o che perlomeno vi si avvicinino. Questo è il punto sull’Empolese Valdelsa, per quel che riguarda le prenotazioni fatte registrare da alberghi, agriturismi e B&B dalle prossime vacanze di Pasqua in poi. Si prefigurerebbe un quadro piuttosto omogeneo, sia pur nella varietà delle singole situazioni. I risvolti della pandemia sembrano essere definitivamente alle spalle (con la primavera-estate del 2024 che si prospetta positiva come il 2023, in termini di presenze turistiche). La minaccia? Eventuali nuovi aumenti del costo dei biglietti aerei, che ...