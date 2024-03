Rinnovo Lautaro Martinez | fissato l’incontro tra Inter e agente

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024), l’fissa la data percon l’dell’argentino per discutere il prolungamento Come rende noto la Gazzetta dello Sport, ci sono novitàessanti suldicon l’. Nella giornata di domani 13 marzo, oltre al vitale match di Champions League con l’Atletico Madrid, in città è anche atteso l’del giocatore, Alejandro Camano, per discutere concretamente di numeri. Sono questi il nodo che ha impedito al Toro di prolungare il suo contratto coi nerazzurri, e non è un caso chevada in scena proprio domani. L’eventuale passaggio dell’ai quarti di Champions, ...