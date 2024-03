Riforme | pdl Lega | ‘deputato solo chi ha fatto consigliere comunale o regionale’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Chi vuole candidarsi alla Camera deve aver svolto almeno un mandato comeregionale o. Lo prevede una proposta di legge dellapresentata dal deputato Stefano Candiani, il quale non esclude che la sua pdl possa ‘tramutarsi’ in un emendamento quando in Aula arriverà la discussione sul premierato, riforma costituzionale cara soprattutto a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni. “Voglio provare a stimolare un dibattito”, dice all’Adnkronos Candiani, sottolineando che “spesso e volentieri impropriamente si parla di bicameralismo perfetto, mentre il nostro è un bicameralismo paritario. Le nostre Camere fanno le stesse cose ma in maniera differente”. Nelle ultime settimane si è acceso il dibattito sul terzo mandato degli amministratori locali e in particolare dei governatori, con la ...