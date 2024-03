Riforme | Casellati | ‘in questo Governo non ci sono ‘braccia tese’ | mio padre era un partigiano’

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma. 12 mar. (Adnkronos) – “nasce con i valori della Repubblica italiana di libertà e democrazia.non ce nein. Ilriflette una concezione che inesecutivo non esiste. Mioera un partigiano, arrestato, picchiato a sangue e liberato… Io appartengo ad unin cui si parla di democrazia e libertà. In cui non ciné ombre di totalitarismi né di derive plebiscitarie”. Così il ministro delleMaria Elisabetta Albertiintervenendo al confronto presso la sede della Uil a Roma. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – fonti vicine al ministro per le riforme, Elisabetta Casellati , fanno trasparire stupore per le parole delle opposizioni partire da quelle del Partito Democratico, che ... (calcioweb.eu)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – La Luiss School of Government ospiterà, mercoledì 13 febbraio dalle ore 11, la lectio magistralis del ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa ... (calcioweb.eu)

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Ho recepito tutto. anche io vorrei essere applaudita. Ho fatto uno sforzo titanico per andare incontro a tutte le esigenze dei costituzionalisti”. Così il ministro per ... (calcioweb.eu)

Riforme: Casellati, 'Costituzione scritta in un anno e mezzo, io un anno e mezzo ad ascoltare': Così il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenendo al dibattito sul premierato organizzato alla Uil.affaritaliani

Riforme: Ceccanti, 'in ddl manca codificazione costituzionalizzata questione di fiducia': Così Francesco Clementi, professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Università la Sapienza di Roma, durante il dibattito sul premierato presso la sede della Uil rivolgendosi al ministro ...affaritaliani

Riforme: Casellati, 'non è anno zero, Pd nel 2018 proponeva elezione diretta': Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Quando ho presentato il ddl di legge costituzionale sul premierato non era l'anno zero. Nel 2018 Ceccanti (Pd - ndr) e Parrini (Pd - ndr) proponevano l'elezione diretta. I ...lagazzettadelmezzogiorno