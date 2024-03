Riforme | Casellati | ' in questo Governo non ci sono ' braccia tese' | mio padre era un partigiano'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma. 12 mar. (Adnkronos) - "nasce con i valori della Repubblica italiana di libertà e democrazia. '' non ce nein. Il '' riflette una concezione che inesecutivo non esiste. Mioera un, arrestato, picchiato a sangue e liberato... Io appartengo ad unin cui si parla di democrazia e libertà. In cui non ciné ombre di totalitarismi né di derive plebiscitarie". Così il ministro delleMaria Elisabetta Albertiintervenendo al confronto presso la sede della Uil a Roma.