Rifiuti | controlli dei Carabinieri Forestale nel Napoletano

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari del nucleodi Roccarainola, nell’ambito deiper il contrasto agli illeciti ambientali disposto dal Gruppodi Napoli, hanno proceduto ad un accertamento presso una società di Camposano. All’interno dell’azienda i militari hanno riscontrato un deposito incontrollato dipericolosi e non pericolosi, mentre dall’accertamento documentale la società era priva dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera. L’azienda è stata posta sotto sequestro e il legale rappresentante, un 75enne di Camposano, è stato denunciato. Successivamente, sempre i militari del succitato Nucleo, hanno sorpreso a Casamarciano un 57enne di Cardito alla guida ...

Terracina , 26 febbraio 2024 – Giornata di controlli da parte delle guardie ittiche , della Regione Lazio,“ Fipsas ” nel comune di Terracina , ieri, nel mirino non sono finiti solo i pescatori di frodo ... (ilfaroonline)

controlli nei bidoni della raccolta differenziata: 52 multe in due mesi per conferimento sbagliato: Solo tra gennaio e febbraio, a Bisceglie, 52 verbali comminati - pevalentemente a gestori di pubblici esercizi - per conferimento errato di Rifiuti nell'ambito della ...quotidianodipuglia

Discariche abusive, il cruccio di Brugherio: oltre il monitoraggio, tra telecamere e orari di esposizione sacchi: Il Comune di Brugherio alle prese col problema delle discariche abusive e a raccogliere i Rifiuti abbandonati.ilcittadinomb

Abbandono di Rifiuti e sporcizia: a Gemona in arrivo multe fino a 600 euro: La polizia locale ha avviato una serie di verifiche sul rispetto del regolamento. L’assessore Goi: non lasceremo impuniti i trasgressori nel rispetto della ...messaggeroveneto.gelocal