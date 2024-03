Rider | c’è l ’accordo In arrivo l’ok alla direttiva Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) L’Ue è a un passo dprima storica legislazione al mondo per regolare il lavoro della gig economy. Dopo lo stop a dicembre che ha spinto a cercare un nuovo compromesso, gli Stati Ue al Consiglio hanno approvato l’intesa sullaper i lavoratori delle piattaforme digitali, come Uber e Deliveroo, indicata spesso come la ‘’. La parola tornerà all’Eurocamera, ma la strada sembra ormai in discesa. Le nuove regole riguarderanno oltre 43 milioni di lavoratori già nel 2025, con una crescita impetuosa rispetto ai 28 milioni e poco più stimati solo due anni fa. Il nuovo compromesso ha diluito la proposta iniziale, dopo l’opposizione a dicembre di Francia, Germania, Estonia e Grecia. L’intesa prevede che saranno solo gli Stati – non ci sarà più dunque un criterio unico per tutti – a stabilire nei ...