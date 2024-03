Rider aggredito e picchiato | aveva appoggiato la bici nell’androne di un palazzo mentre portava le pizze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Bologna, 12 marzo 2024 - La vita dei(pedalare sotto la pioggia o il solleone da una parte all'altra della città e per pochi euro) è già dura di per sè. Ma quello che è successo ieri sera a un giovane chela pizza a domicilio in via Cipriani a Bologna ha davvero dell'incredibile: è statoper la 'colpa' di averla suanell'androne del. A raccontare l'episodio è lo stesso giovane, che dopo l'aggressione ha chiamato i carabinieri. Con i militari il- che comunque ha deciso di non presentare denuncia - ha ripercorso la brutta esperienza: dopo aver citofonato, ha pensato di portare la fida due ruote nell'androne delper non farsela rubare. L'avrebbe lasciata lì un ...