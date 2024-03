Riciclaggio e peculato | indagati il fratello del cardinale Becciu e il vescovo di Ozieri

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - La Procura di Sassari ha chiuso l'indagine sul presunto utilizzo di fondi della Chiesa per uso privato che vede coinvolti AntoninodelAngelo - e ildiCorrado Melis, che ora rischiano il rinvio a giudizio. La notizia è stata data in esclusiva dal Tg1 di questa sera. I pm contestano tra l'altro aglile accuse die di. La cifra oggetto di indagine sarebbe di circa 2 milioni di euro. Nell'inchiesta sarebbero coinvolti anche il direttore della Caritas don Mario Curzu, la compagna di Antonino, Giovanna Pani, e la figlia di quest'ultima. Il legale degliparla di "accuse infondate", mentre al Tg1 Fabio Viglione, avvocato di ...

Giampietro Cutrino, in arte «Gip» ed ex volto delle Iene, è accusato insieme ai genitori – il padre Giovanni Cutrino e la madre Maria Teresa Donati – di peculato , falso ideologico, riciclaggio e ... (open.online)

Indagati il fratello del cardinale Becciu e il vescovo di Ozieri: Secondo l'accusa, avrebbero fatto confluire fondi dell' 8 per mille destinati alla Diocesi di Ozieri nei conti correnti della cooperativa Spes. Nei guai, in tutto, nove persone ...rainews

Fondi dell'8 per mille, indagati il fratello del cardinale Becciu e il vescovo di Ozieri per Riciclaggio e peculato: La Procura di Sassari ha chiuso le indagini dell'inchiesta per Riciclaggio e peculato: indagati Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu, come responsabile della cooperativa ...ilmessaggero

Fondi dell'8 per mille dirottati, indagati il fratello del cardinale Becciu e il vescovo di Ozieri: La procura di Sassari ha concluso le indagini dell'inchiesta che ruota intorno alla Caritas di Ozieri e la cooperativa SPES gestita dal fratello del cardinale Angello Becciu, Antonino. I reati ipotizz ...rainews