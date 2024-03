Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne? Gemma Galgani e Ida Platano svelano tutto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 12 marzo 2024)sta perre? Ospiti di Verissimo Idadicono la loro. Ecco cosa è successo. Sul trono di, da ormai diversi mesi, siede Ida. L’ex dama del parterre del Trono Over, una volta terminata la sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza ha avuto questa incredibile opportunità da parte della produzione. Ida parla di un possibile ritorno di- (Fonte Mediaset Infinity)- (Cityrumors.it)E Ida non se l’è certo lasciata scappare. Il percorso non è stato molto facile fino ad adesso: prima ha dovuto affrontare la presenza di Alessandro in studio. Poi gli scontri continui con Mario ...