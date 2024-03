Riassunto: Taulia: più di otto aziende su dieci si dichiarano ottimiste riguardo all’anno a venire, pur muovendosi in un contesto complesso: SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Nonostante l'anno iniziato sia già definito da un contesto di incertezza economica, perturbazioni della catena logistica e ...01net

Capitolo 10 Promessi Sposi - Riassunto: Quando Gertrude, cinicamente sottoposta ad un'autentica tortura psicologica, avverte che per lei non c'è posto nella sua casa ed esprime in termini poco chiari il proposito di tornare in convento ...skuola

Riassunto delle Bucoliche: I ecloga È un dialogo tra due pastori, Melibeo, espropriato dai propri campi per far posto ai veterani delle guerre civili, e Titiro, che ha conservato il possesso dei suoi per l'intervento di un ...sapere