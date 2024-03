Riapre la Biblioteca dei ragazzi a Firenze. Disponibili 18mila documenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 –il 19 marzo al pubblico ladei, nel centro storico di, in via Tripoli 34, a due passi da piazza Santa Croce: sono stati assunti 16ri a seguito del concorso effettuato dal comune nel 2023. Sarannocircatra libri e materiali multimediali, tutti collocati a scaffale aperto eper il prestito e la consultazione in sede. L'associazione di volontariato Il Bagolaro delladei, di recente costituita da genitori, insegnanti ed ex insegnanti dell'Istituto comprensivo Centro storico Pestalozzi (di cui fanno parte le scuole Vittorio Veneto e Scuola Città ...