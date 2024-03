Revenge porn | cancellò il video di Demba Seck | chiesto il rinvio a giudizio per il pm

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Torna sotto i riflettori il caso diriguardante, ex calciatore del Torino. La procura di Milano hailper Enzo Bucarelli, il pubblico ministero di Torino accusato di aver cancellato dal cellulare dialcuniintimi che quest’ultimo aveva girato di nascosto con l’ex fidanzata, inconsapevole delle riprese effettuate. La notizia è riportata da “La Repubblica”. Ihot die il coinvolgimento del magistrato: la ricostruzioneaveva divulgato ilagli amici, motivo per il quale era stato aperto un fascicolo per ...