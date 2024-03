Replica Nardi-Djokovic in tv | orario e come vederla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Per chi non ha seguito, durante la notte, l’impresa dicontroci sarà la possibilità di rivedere il match tra il classe 2003 di Pesaro e il serbo. La partita sarà trasmessa insul canale Sky Sport Tennis, 203, alle 12.00 e alle 16.30. Per quanto riguarda lo streaming, gli utenti Sky potranno utilizzare l’app mobile e pc Sky go per rivedere la partita. SportFace.