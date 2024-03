Renato Brunetta | Tornano i corpi intermedi Ecco perché il ruolo di Cnel e Unioncamere è destinato a crescere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 12 marzo 2024) “Usciamo da un decennio caratterizzato dallo svuotamento della rappresentanza e dalla progressiva marginalizzazione dei, in nome di un’utopia falsificatrice che ha creduto di ridurre la sovranità all’esercizio del diritto di voto”. Ad affermarlo, intervenendo al Comitato esecutivo di, è il presidente del”. “L’illusione di una società disata – ha continuato– si è però infranta sulle crisi globali dell’ultimo triennio, la pandemia e la guerra in Ucraina tra tutte, di fronte alle quali le democrazie hanno espresso la migliore difesa quanto più hanno messo in gioco la pienezza della propria dialettica, attivando cooperazioni e solidarietà capaci di fronteggiare l’emergenza. Le grandi ...