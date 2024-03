Regolamento Barcellona-Napoli | cosa succede se finisce in pareggio | Champions League 2023 2024

(Di martedì 12 marzo 2024) Ildi, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di. Gli uomini guidati da Francesco Calzona, dopo l’1-1 ottenuto al Maradona, vanno a caccia di un successo che varrebbe la qualificazione agli ottavi di finale. Dall’altra parte la squadra di Xavi ha intenzione di infrangere i sogni degli azzurri e di staccare il biglietto per il turno successivo. Il, come avviene ormai da qualche stagione, prevede che in caso di parità al termine delle due sfide non passi più la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol in trasferta. In caso dicomplessivo, qualsiasi sia il risultato, infatti, le due squadre dovranno disputare i tempi supplementari ed ...

