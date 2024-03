(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Ilè già unadi. In tutte le elezioniin cui si è presentato ha sempre perso, anche in Sardegna ha perso, perché solo in virtù del voto disgiunto ha vinto la Todde. Certamente occorre tenere in considerazione il risultato di Soru, ma in altre regioni dove sono andati insieme hanno sempre perso. Noi dalpossiamo trarre vantaggio, perché quando c'è si percepisce sull'elettorato moderato un'insofferenza forte e questo torna a favore del centrodestra, soprattutto di Forza Italia". Lo ha detto Raffaele, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e portavoce azzurro, ad Agorà su Rai 3.

Regionali: Nevi (Fi), 'campo largo storia di grandi insuccessi': Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il campo largo è già una storia di grandi insuccessi. In tutte le elezioni Regionali in cui si è presentato ha sempre perso, anche in Sardegna ha perso, perché solo in vir ...affaritaliani

Il sorpasso di Forza Italia, Tajani si prende il centro: Le partite Regionali di avvicinamento al voto di giugno ... che si sta facendo «sicuramente più positiva rispetto a qualche tempo fa», come ammette Nevi. E non a caso, aggiunge, «in tanti stanno ...laprovinciapavese.gelocal

Forza Italia. Tajani e l’exploit azzurro: "Premiato il nostro lavoro nel segno di Berlusconi": Il partito in Abruzzo è passato dal 9 al 13,44%. Ronzulli: la gente non vuole estremismi. L’ironia di Gasparri. "Chi ci dava per morti prenda un pullman e faccia un giro da queste parti" .quotidiano