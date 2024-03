Regionali Abruzzo | vince la destra neo-liberale | Meloni fortunata | Schlein svolge sugli elettori lo stesso ruolo dell' acqua sui gatti

(Di martedì 12 marzo 2024) Inha trionfato labluette neodi Giorgia. La sconfitta in Sardegna aveva indotto alcuni interpreti a pensare che fosse ormai principiato il crollo ovunque del partito atlantista e liberista di Giorgia, colpevole di aver tradito le promesse elettorali abbandonand

Comune per comune, la mappa del voto che ha confermato Marco Marsilio alla presidenza della regione Abruzzo (wired)

Se Forza Italia in Abruzzo è stato il secondo partito più votato della coalizione, a livello nazionale Antonio Tajani ora punta ad essere la terza pedina in campo.... (ilmessaggero)

“Il vero campo largo , larghissimo, è quello degli elettori che per la prima volta nella storia dell’ Abruzzo con Marco Marsilio hanno rieletto un governatore per il secondo mandato. Che ancora una ... (lopinionista)

Abruzzo: Fdi primo partito, Forza Italia vince il derby con la Lega: I consensi registrati domenica indicano ancora Fdi come primo partito, col 24,10% (139.578 voti), Fi secondo con il 13,44% (77.841) e terza la Lega in ulteriore calo con il 7,56% (43.816), seguito dal ...unionesarda

Regionali: Schlein, non demordo e batteremo Meloni: Il giorno dopo la disfatta in Abruzzo la segretaria del Partito democratico non è affatto giù di morale. "Nonostante la sconfitta - ...agenzianova

Sondaggi politici: Fratelli d'Italia continua a perdere consensi: Il partito guidato da Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, continua a perdere consensi secondo gli ultimi sondaggi politici pubblicati. Ecco cosa sta succedendo ...notizie