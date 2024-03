Red Sonja | Matilda Lutz svela le differenze tra il reboot e l' originale | Parlerà di emancipazione femminile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 12 marzo 2024) Secondo la star del nuovo, il filmera caratterizzato da un punto di vista eccessivamente maschile La star di Red, ha recentemente discusso di empowermental Festival SXSW questo fine settimana dove ha presentato il film Magpie. Laè stata entusiasta della sua esperienza nel realizzare l'attesocon la regista M.J. Bassett (Rogue) e ha parlato delle origini del personaggio a fumetti e di come il film affronterà il personaggio da un punto di vista diverso. "È stata un'esperienza fantastica. La preparazione, le prove degli stunt e l'equitazione erano tutte cose che non avevo mai fatto prima, quindi l'intero processo di preparazione è stato fantastico. Lavorare con MJ come regista …