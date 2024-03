Rebecca Staffelli e Alessandro Basile presto sposi | i momenti clou della loro storia d’amore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Ormai quattro anni fa, nel 2020,erano già pronti a scambiarsi le promessee a dirsi di sì, ma ilsogno – così come il resto del mondo – in quel momento ha dovuto essere messo in stand-by a causa dell’esplosionepandemia a livello planetario. Di recente, però, la coppia è tornata sull’argomento. Ed è stata proprioa fare la proposta, dopo che quattro anni fa a chiederle la mano è stato il fidanzato.dovrebbero sposarsi questa estate, come ha detto la stessaad Alfonso Signorini in una puntata del Grande Fratello. Proposta romantica La ...