Reati cyber | il gioco si fa duro | ma i giocatori sono pronti? parte seconda

(Di martedì 12 marzo 2024) La scorsa settimana chiudevo il mio articolo chiedendomi se l’intero apparato della nostra giustizia (avvocati, giudici, procuratori e via dicendo) avesse una preparazione adeguata a valutare le prove digitali e le relative modalità di raccolta e gestione. A questa domanda non ho una risposta, piuttosto ho una sensazione: se anche la conoscenza in materia esiste non cidubbi che la sua interpretazione è molto, forse troppo, diversificata. Facciamo una premessa. Il contenuto di qualsiasi sistema informatico è volatile, quello che in questo momento c’è pochi secondi dopo potrebbe essere sparito. Se esamino un dispositivo acceso troverò determinati dati, se lo spengo e riaccendo e lo analizzo di nuovo ne troverò altri o per meglio dire alcuni non ci saranno più. Se il soggetto X accede a un sistema con le credenziali del soggetto Y che esamina il dispositivo ...