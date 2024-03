La rabbia del Comitato piazza Carlo III: "Non si perdano i fondi, abbiamo bisogno di migliori servizi per tutti i cittadini"Continua a leggere (fanpage)

Il 2024 è iniziato male e sta proseguendo pure peggio per la Royal Family . Dopo la notizia di re Carlo III affetto da un cancro, che si sta curando – emerso in seguito a un’operazione alla prostata, ... (quotidiano)

La Royal Family si riunisce oggi nell’Abbazia di Westminster per il 75esimo anniversario del Commonwealth Day, in una giornata particolarmente imbarazzante per la monarchia britannica, considerate ... (iodonna)

Re Carlo III: "Continuerò a servirvi al meglio delle mie capacità": Roma, 11 mar. (askanews) - In un messaggio pre-registrato per il 75esimo anniversario del Commonwealth a febbraio al Castello di Windsor, in una data non meglio precisata, re Carlo III ha affermato ...libero

Re Carlo, il primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro: «Grazie per i vostri meravigliosi auguri»: Ricalca la formula dell'incoronazione quando aveva pronunciato parole solenni: «Sono qui per servire». Ora Carlo III, nel primo discorso pubblico dopo aver ricevuto la diagnosi ...msn

Anche Carlo aveva il vizio di 'ritoccare' le foto con Lady Diana: cosa non voleva mai mostrare: Le imperfezioni nascoste: il retroscena della foto di Kate Middleton ha fatto scalpore ma è qualcosa che Carlo faceva con Diana!supereva