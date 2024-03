Raw 11.03.2024 Un nuovo #1 contender

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 12 marzo 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Toyota Center di Houston, Texas. Lo show inizia con il primo match della puntata. Becky Lynch vs. Liv Morgan (3,5 / 5) Subito l’incontro tra Becky Lynch e Liv Morgan. Un incontro di buonissimo livello a mio avviso. Buona la prova di Liv, ma Becky nel finale è stata in grado di andare a trovare il pin vincente sulla sua avversaria e ottenere la vittoria. Un opener solido e intenso. Winner: Becky Lynch A fine match Rhea Ripley interrompe il momento di rispetto tra le due superstar. Liv le dice che presto tutto quello che ha tornerà nelle sue mani. Rhea replica prima congratulandosi con Becky per la vittoria, ma non sa quanto ne valga la pena. Vuole lottare fin troppo ma non è per la famiglia o per i fan come vuole far intendere. E’ solo perché sa che lei, Rhea, è meglio di lei. A WrestleMania ...