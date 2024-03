“Rastrellavano imprese e negozi con le estorsioni” | 14 arresti a Caivano Indagato vigile che aiutò la latitanza del boss Angelino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione. Tutti reati aggravati da metodo mafioso. Sono questi i reati contestati dalla Dda agli indagati che sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna su ordine del giudice le indagini preliminari di Napoli. Quattordici in totale le misure – 13 in carcere, uno ai domiciliari – con i reati contestati a vario titolo. Tra gli indagati un agente della polizia municipale accusato di avere favorito ladelAntonio, ritenuto a capo dell’omonimo clan di. Sarebbe stato proprio lui, padre del fidanzato di una nipote di, a prendere in affitto la villetta di Castelvolturno, sul litorale del Casertano, dove ilha trascorso la sua ...