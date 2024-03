Rapinavano anziani al bancomat. Banditi incastrati dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Il modus operandi era sempre lo stesso: si appostavano vicino aiattendendo che qualche anziano andasse a prelevare. Lo hanno fatto in varie province della Toscana e il 3 luglio dello scorso anno a finire nella rete dei malviventi è stato un 63enne che stava ritirando 2mila euro allo sportello dell’Unicredit di piazza Ingolstadt a Marina. Per due rumeni, di 19 e 35 anni, la serie di furti ha trovato la parola fine grazie ai carabinieri in un’operazione congiunta con l’organizzazione internazionale della polizia criminale, l’Interpol. L’indagine su Carrara è stata coordinata dal tenente colonnello, Cristiano Marella, che ha permesso l’identificazione e l’arresto dei due criminali appartenenti a una banda. Un mandato di arresto internazionale predisposto dalla Procura di Firenze poi concretizzato in Romania: ora i due sono al carcere di Sollicciano. ...