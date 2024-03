Ranking ATP | Luca Nardi diventa il settimo italiano in top100 E arrivano Fognini e Berrettini…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) L’Italia del tennis sta vivendo un momento magico e l’ultima incredibile impresa dei nostri portacolori l’ha realizzata. Il ventenne di Pesaro si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, riuscendo a battere in tre set Novak Djokovic. Una prestazione memorabile quella del giovane marchigiano, che con questa vittoria contro il numero uno del mondoilgiocatorepresente nella Top-100 del. Con l’incredibile successo odierno,, infatti, irrompe in maniera perentoria tra i primi cento, portandosi alla posizione numero 95 della classifica mondiale. Una clamorosa impresa quella dell’azzurro, che solamente sei giorni fa usciva all’ultimo turno delle qualificazioni contro David Goffin, venendo poi ...