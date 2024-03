Rangnick esclude dall’Austria tre calciatori per cori omofobi | «Per me è intollerabile»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2024) Ralf, ct della Nazionale austriaca (e candidato per la prossima panchina del Barcellona), ha escluso dalle convocazioni tredel Rapid Vienna coinvolti in una vicenda di. Lo scrive il quotidiano tedesco Faz. Si tratta del nuovo acquisto del Werder Brema Marco Grüll, di Guido Burgstaller e del portiere Niklas Hedl. Scrive la Faz: In considerazione dell’incidente avvenuto al Rapid Vienna, attuale club di Grüll, il ct dell’Austria Ralfnon ha convocato i due giocatori e il portiere per il prossimo ritiro di Marbella, in Spagna, per le partite amichevoli contro Slovacchia (23 marzo a Bratislava) e Turchia (26 marzo a Vienna). «È un comportamento che non tollererò in una squadra di cui sono allenatore, sia nel club che qui con la Nazionale», ha detto lunedì sera ...