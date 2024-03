Rangers-Benfica Europa League | 14-03-2024 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici Le Aquile nell’inferno di Ibrox Park

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 12 marzo 2024) La partita di andata al Da Luz ha regalato emozioni, gol e spettacolo ma ha lasciato tutto aperto: alla fine dei primi 90 minuti,sono in equilibrio, visto che in Portogallo è maturato il risultato di 2-2. La sensazione è che alla squadra di Lisbona sia andata bene, perché in una serata InfoBetting: Scommesse Sportive e