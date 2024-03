Ramadan | via al mese sacro Centinaia di fedeli in moschea | Ultimo giorno? Ipotesi Cascine

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 12 marzo 2024 – Ildell’Islam è arrivato anche per idi Firenze. La sera di domenica è iniziato il, il periodo(determinato dal calendario lunare islamico) per i musulmani, che lo ritengono ilin cui i primi versetti del Corano furono rivelati al Profeta Maometto, più di 1.400 anni fa. In questo periodo i musulmani osservanti digiunano da poco prima della preghiera dell’alba, Fajr, fino alla preghiera del tramonto, Maghrib. Il digiuno comporta l’astinenza dal mangiare, dal bere, dal fumare e dai rapporti sessuali per raggiungere una maggiore “taqwa”, o consapevolezza di Dio. "Il primoè un po’ dura, poi il corpo si abitua – confessa l’imam di Firenze, Izzedin Elzir –, e laè anche un luogo ...

