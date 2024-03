Ragazzo di 20 anni travolto e ucciso da un treno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Tragedia sui binari. Questa mattina, 12 marzo, si è verificato un investimento mortale tra le stazioni ferroviarie di Sturla e Quarto, a Genova.Leggi anche: Torna dalla gita scolastica con la febbre alta: 13enne ricoverato per meningiteLeggi anche:da un: circolazione ferroviaria bloccata Undi 20è stato letteralmenteda un Intercity. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer e dei vigili del fuoco. Inutile l’intervento del 118: il medico legale giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario. Il terribile incidente ha causato profondo shock tra i pendolari. L'articolo proviene da The Social Post.