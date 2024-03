Ragazzo di 20 anni travolto e ucciso da un treno a Genova | «L' ultimo sms al papà | poi è sceso sui binari» L' ipotesi choc

Rubriche: vai alla sezione: A diciotto anni un Ragazzo normale è alle prese con le scuole superiori. Oliver Bearman alla stessa età è salito su una Ferrari il giorno delle qualifiche del GP di Arabia Saudita per sostituire ...gazzetta

Luca Nardi: “Prima del match speravo di non perdere 6-1 6-1, ho ancora il poster di Djokovic in camera”: Poco meno di una settimana fa, mercoledì 6 marzo, Luca Nardi veniva sconfitto in tre set dal belga David Goffin al turno decisivo del tabellone di qualificazione per il Masters 1000 di Indian Wells 20 ...oasport

Tennis, Nardi batte Djokovic, un capolavoro costruito in Romagna: “Credo che prima di questa notte nessuno mi conoscesse...”: Una giornata che Luca Nardi non dimenticherà mai. Dopo l’affermazione sul cinese Zhizhen Zhang, la prima in carriera su un top 50, al terzo turno del ...corriereromagna