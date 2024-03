Ragazzo di 20 anni muore a Genova | travolto e ucciso da un treno «L' ultimo sms al papà | poi è sceso sui binari»

AGI - È un 23enne albanese l'uomo che ieri sera, pieno centro a Frosinone , ha sparato contro quattro giovani seduti al tavolino di un bar in via Aldo Moro uccidendo sul colpo un connazionale di 27 ... (agi)

Ragazzo muore travolto da un treno a Genova: Investimento mortale questa mattina tra le stazioni ferroviarie di Sturla e Quarto a Genova dove un Ragazzo di 20 anni è stato travolto da un Intercity. Sul posto sono intervenuti gli agenti della ...ansa

Tennis, Nardi batte Djokovic, un capolavoro costruito in Romagna: “Credo che prima di questa notte nessuno mi conoscesse...”: Una giornata che Luca Nardi non dimenticherà mai. Dopo l’affermazione sul cinese Zhizhen Zhang, la prima in carriera su un top 50, al terzo turno del ...corriereromagna

Incidente mortale a Genova Sturla, studente di 20 anni travolto da un treno: si indaga per capire se è stato un gesto volontario: Una tragedia tra i ragazzi che andavano a scuola. Questa mattina sui binari della stazione di Genova Sturla dove ...ilriformista