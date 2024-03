Ragazzo di 20 anni muore a Genova | travolto e ucciso da un treno Intercity

AGI - È un 23enne albanese l'uomo che ieri sera, pieno centro a Frosinone, ha sparato contro quattro giovani seduti al tavolino di un bar in via Aldo Moro uccidendo sul colpo un connazionale di 27 ... (agi)

Si alza il ritmo di Ossigeno: al via gli appuntamenti liberi del giovedì: Per sostenerli, Ossigeno ha già messo in moto alcune iniziative, «Si parte con un ‘dj set partecipato’ a cura degli operatori della Labirinto e con i laboratori dedicati al poster design a cura di Cri ...viverepesaro

Unindustria, Camilli chiede tempi certi per autorizzazioni ambientali e il collegamento tra Frosinone e Latina: Far lavorare i ragazzi nella regione dove hanno studiato deve essere un ... con la "perimetrazione" del Sin Valle del Sacco rimasta rispetto all'assemblea di due anni fa nei cassetti. « Il Lazio non ...ilmessaggero

Grave incidente a Roma, due auto finiscono ribaltate | Ci sono feriti, uno è in codice rosso: si tratta di un uomo italiano 28 anni (il conducente della Lancia) giunto in codice rosso all’Umberto I, e dell’altro automobilista alla guida della Megane, un Ragazzo italiano di 22 anni refertato in ...ilcorrieredellacitta