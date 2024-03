Ragazza cade nell' Arno a Firenze da ponte Santa Trinità | salvata da un passante che l' aiuta a tornare a riva - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 marzo 2024) Aunaè caduta dall'dal, rischiando di annegare. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri lunedì 11 marzo, quando una studentessa americana 18enne è finitae acque del fiume, non si sa ancora per quale causa, o se per un malore improvviso o se per