Radioterapia più efficace. C'è il nuovo acceleratore

(Di martedì 12 marzo 2024) Con illineare del San Jacopo sono già stati eseguiti diversi trattamenti radioterapici per i pazienti affetti da patologia tumorale. Ieri il direttore del dipartimento oncologico aziendale, la dottoressa Luisa Fioretto si è recata nel reparto, diretto dal dottor Marco Stefanacci, insieme al direttore del presidio ospedaliero, la dottoressa Lucilla Di Renzo, per prendere visione della nuova apparecchiatura: acquisito con i finanziamenti del Pnrr, illineare è tra i modelli più avanzati, essendo in grado di effettuare trattamenti complessi a elevatissima precisione e allo stesso tempo con un minor rischio di effetti collaterali e complicanze per i pazienti. L’attività delstrumento – spiega una nota – andrà ad affiancare ed integrare quella ...