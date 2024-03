Questo è l’anno in cui l’incrollabile Djokovic | forse | è diventato vecchio

(Di martedì 12 marzo 2024) "Io credo che le epoche si chiudono così, all’improvviso”.diceva Marcello Mastroianni a Carla Gravina in una scena de “La terrazza” di Ettore Scola. Vale in amore e vale nel tennis,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Quando ci spazzoliamo i capelli, è importante usare strumenti e accessori puliti. pettini e Spazzole andrebbero infatti lavati regoalrmente. In pochi ci pensano e, altrettanto in pochi lo fanno. Il ... (ilovetrading)

24 anni, look acqua e sapone, fresca di laurea in scienze infermieristiche. “Fare l’infermiera non mi piace. I prezzi Vanno dai 30 ai 2000 euro, dipende dal contenuto. Sogno di aprire un’impresa ... (repubblica)

Robert De Niro preso in giro per la fidanzata con 48 anni meno di lui, l’abito strappato di Emma Stone e l’attrice col pancione: i 10 momenti più forti degli Oscar 2024: Dall'incredibile performance di "I'm Just Ken" a John Cena che sale sul palco completamente senza vestiti, la 96esima edizione degli Academy Awards non ha deluso. La cerimonia che ha premiato i miglio ...msn

Sondaggio - Fed, primo allentamento a giugno, rischio meno tagli quest'anno: BENGALURU (Reuters) - La Federal Reserve ridurra' il tasso d'interesse di riferimento a giugno, in attesa di ulteriori dati che confermino se l'inflazione si sta dirigendo stabilmente verso l'obiettiv ...msn

Quattro anni e sembra passato remoto: Sul Corriere Salute del 10 marzo si fa il punto sul Long Covid, cioè sulle sequele a distanza di tempo che l’infezione da Sars-Cov2 può «lasciare in eredità». Sono passati ormai quattro anni da quando ...corriere