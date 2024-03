Quell' uomo ha dei complessi | Bersani insulta Sangiuliano e poi il governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) La politica dell'insulto, spiegata da Pierluigi. Siamo a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7 dove il presunto smacchiatore di giaguari è da tempo una presenza fissa. La puntata èa di martedì 12 marzo: in primo piano il voto in Abruzzo, dove il centrodestra ha vinto con enorme distacco sul campo largo in versione extra-large. Ma si parla anche di Gennaro, ministro della Cultura, che ha recentemente attaccato la sinistra con toni duri: "i del Pd sono ancora comunisti, diciamo le cose come stanno. Nonostante il muro di Berlino sia caduto, loro lo sono ancora", aveva picchiato duroalla chiusura della campagna elettorale di Marco Marilio a L'Aquila. Dunquepuntava il dito contro gli "amichetti registi" dei dem, ...