Quattro anni dopo | la pandemia di COVID-19 porta con sé una lunga coda di dolore

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 12 marzo 2024): la persistente ombra delladi-19 L’11 marzo segna il quartoversario della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che identificava l’epidemia di-19 come una. Nonostante gli sviluppi, il virus continua a impattare la società in modi profondi. Segnali di uscita e realtà nascosta Nel maggio 2023, l’OMS ha revocato lo stato di emergenza per il-19, seguito dagli Stati Uniti, che hanno reso a pagamento test e trattamenti. Tuttavia, le statistiche rivelano che il virus ha lasciato un pesante tributo: quasi 1,2 milioni di morti negli USA e milioni di persone ancora afflitte dalla L'articolo proviene da News Nosh.