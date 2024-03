Quartiere Trieste – Tenta di rapinare passante | Arrestato 48enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) (Agenzia Nova) –tivo di rapina, in via Valfurva nela Roma. Un uomo ha avvicinato e aggredito un31enne di Roma, per derubarlo di portafogli e smartphone. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato il 112 e una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia è intervenuta bloccando l’aggressore, identificato in unromano. È statoperta rapina. Ricordiamo che l’indagato è da ritenere presunto innocente fino a sentenza definitiva.