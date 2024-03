Quanti soldi vale Sinner-Shelton? Montepremi e cifre a Indian Wells | l’assegno per il vincitore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Il confronto tra Jannike Benagli ottavi di finale del Masters 1000 diè particolarmente atteso dagli appassionati di tennis. Nella notte italiana (ore 02.00) l’altoatesino incrocerà lo statunitense in un confronto di elevato interesse tecnico e con importanti risvolti anche in ottica ranking ATP. Ildegli Australian Open troverà il penultimo uomo in grado di batterlo (lo scorso autunno a Shanghai) e punta a battere il numero 16 al mondo per continuare a inseguire il secondo posto nel ranking ATP, da strappare a Carlos Alcaraz (l’ipotetica semifinale sul cemento americano sarebbe un autentico spareggio). Oltre ai 200 punti complessivi messi in palio in questo incontro (100 oltre ai 100 già incamerati con l’ammissione agli ottavi di finale), è prevista anche ...