Quanti punti ATP vale Sinner-Shelton? Come può cambiare il ranking | le proiezioni di classifica

(Di martedì 12 marzo 2024) Jannikse la dovrà vedere con Bennegli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo aver regolato l’australiano Thanasi Kokkinakis e il tedesco Jan-Lennard Struff nei primi due turni, l’avventura del tennista italiano entra nel vivo sul cemento statunitense e questa notte (ore 02.00 italiane) sarà atteso da un incrocio davvero ostico. Il 22enne altoatesino se la dovrà vedere contro il penultimo avversario in grado di batterlo, lo scorso autunno a Shanghai. Da quel momento l’azzurro si è fermato soltanto nell’atto conclusivo delle ATP Finals contro Noval Djokovic, dopo il quale sono arrivate diciassette vittorie consecutive. Jannikoccupa attualmente il terzo posto nelATP ed è in corsa per diventare il numero 2 al mondo. Per riuscire nella missione dovrà raggiungere almeno lo ...