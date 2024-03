Quant’è facile entrare in guerra! La propaganda militaresca la fa da padrone | siamo assuefatti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Come èin! In questi due anni sono rimasto stupito di come sia stato semplice, quasi senza alcun dibattito serio,in unache si preannuncia sempre più cruenta e coinvolgente. La notizia recente della proposta formulata dal presidente francese di inviare militari europei della Nato in Ucraina appare, a questo punto della situazione bellica, quasi scontata (se non vogliamo che Kiev perda). La nostra presidente del Consiglio ha stipulato un patto molto vincolante con l’Ucraina per i prossimi dieci anni. Stiamo “tranquillamente” andando verso la terzamondiale contro una superpotenza dotata di 5000 testate nucleari. Anche la vicenda Houthi mi pare che venga vissuta in modo estremamente rilassato, quasi fossero notizie che riguardano lontane ...